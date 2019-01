'Ndrangheta: Regione Vda nomina avvocato per tutela immagine

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Dopo le notizie riguardanti l'inchiesta della Dda di Torino sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta che ha portato all'arresto di 16 persone, tra cui un consigliere regionale, la Regione autonoma ha nominato oggi l'avvocato Renzo Cocchi del Foro di Torino "per valutare le conseguenze del danno di immagine". "Da quanto si apprende, le ipotesi di reato sono particolarmente gravi - spiega il presidente della Regione, Antonio Fosson - inoltre, l'esistenza, da accertarsi da parte dell'autorità giudiziaria, di strutture riconducibili alla criminalità organizzata sul territorio della regione, con ipotizzati legami con appartenenti alle istituzioni, è una circostanza che desta grande preoccupazione ed è suscettibile di arrecare gravissimo nocumento all'immagine della Regione autonoma Valle d'Aosta, sia come istituzione, sia come ente esponenziale della collettività valdostana". Secondo Fosson "la Regione assume la veste di persona offesa e come tale può provvedere alla propria tutela partecipando al procedimento sin dalla fase delle indagini preliminari, per mezzo di un legale a tal fine designato".(ANSA).