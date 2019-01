La neve concede una pausa ma da domenica è previsto un nuovo peggioramento

Breve pausa domani (sabato 26 gennaio) per l’ondata di maltempo che dallo scorso fine settimana ha investito l’Italia. «L'alta pressione - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - porterà tempo stabile su gran parte d’Italia, salvo residui fenomeni al Sud nevosi anche a quote basse ma in esaurimento. In questa fase le temperature saranno anche in ripresa, specie nelle massime, mentre nottetempo continueremo ad avere gelate anche in pianura, specie al Centronord».

Domenica tuttavia è attesa una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa, che a soprattutto a fine giornata porterà un nuovo peggioramento al Nord-est e sulle tirreniche con piogge e nevicate a quote medio-basse, se non quasi fin sul fondovalle sulle alpi centro-orientali; in questa fase gran parte del Nordovest potrebbe venire saltato dai fenomeni».

Secondo Meteo Espert, al momento l’intenso vortice ciclonico, alimentato dall’aria fredda affluita nelle ultime ore, si è spostato verso il Mar Ionio e la Grecia favorendo ancora maltempo in molte zone del Centrosud, dove i venti continueranno ad essere piuttosto intensi. A causa della sostanziale assenza di strutture anticicloniche, anche settimana prossima - conclude - si preannuncia piuttosto movimentata dal punto di vista meteorologico, con il passaggio di nuove perturbazioni.

