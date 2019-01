Accordo Trump-Congresso per fine temporanea shutdown

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Il presidente mericano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown: lo riportano i media Usa citando fonti della Casa Bianca e di Capitol Hill e spiegando come nel frattempo andranno avanti i negoziati sulla proposta di finanziare il muro col Messico. L''accordo-tampone' raggiunto tra la Casa Bianca e i leader del Congresso - affermano fonti di Capitol Hill - prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per tenere aperto il governo federale per tre settimane