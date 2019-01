Gaza: un manifestante palestinese ucciso a confine

(ANSAmed) - TEL AVIV-GAZA, 25 GEN - Un manifestante palestinese è stato ucciso nel corsi degli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra lo stato ebraico e Gaza in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas. Lo dice il ministero della sanità della Striscia, riferito da fonti locali secondo cui il manifestante, Ihab Atallah Hussein Abed (25 anni), è stato colpito a Rafah nel sud di Gaza. Secondo l'agenzia Wafa i feriti durante la dimostrazione sono almeno 24. Intanto un ragazzo palestinese di 16 anni, Ayman Ahmed Osman, è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani a Silwad, un villaggio cisgiordano situato presso Ramallah. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan, citando fonti mediche locali. In Cisgiordania si sono avute oggi diverse manifestazioni di protesta palestinesi in seguito ad incidenti verificatisi all'inizio della settimana nel carcere israeliano di Ofer, dove numerosi palestinesi sono reclusi per reati legati all'intifada.