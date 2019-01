Grecia: Parlamento Atene approva accordo su nome Macedonia

(ANSA) - ATENE, 25 GEN - Il parlamento greco ha ratificato l'accordo sul nome della Macedonia. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza del parlamento di Atene. Il delicato voto per ratificare l'accordo raggiunto con Skopje ha suscitato molte proteste, sfociate anche in scontri di piazza negli ultimi giorni. In base all'accordo, la Macedonia cambierà il suo nome in Repubblica della Macedonia del Nord e la Grecia farà cadere le sue obiezioni all'ingresso di Skopje nella Nato, ponendo fine a decenni di controversie.