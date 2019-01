Gaber: a Milano scoperta targa dedicata al signor G

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Una targa per ricordare Giorgio Gaber è stata scoperta oggi sul condominio di via Landonio, a Milano, dove nacque esattamente ottant'anni fa. 'Qui nacque il 25 gennaio 1939 Giorgio Gaber - si legge sulla targa - inventore del teatro-canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell'onestà intellettuale". Alla cerimonia hanno partecipato i famigliari del signor G a partire dalla vedova Ombretta Colli. Gaber, allora Gaberscik, ha vissuto in via Londonio con il padre Guido, la madre Carla e il fratello Marcello fino al 1963, quando era già un affermato protagonista dello spettacolo italiano soprattutto televisivo e discografico.(ANSA).