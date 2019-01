Gli orrori del Chapo: seppellì un uomo vivo

Tra gli orrori commessi dal re della droga messicano Joaquin El Chapo Guzman ci sono anche diversi omicidi, che ha eseguito personalmente tra torture e sevizie. A raccontare nuovi dettagli sui crimini del leader del cartello Sinaloa è una sua ex guardia del corpo, che ha testimoniato ieri durante il processo in corso a New York.

Il 39enne Isaias Valdez Rios ha raccontato di avere visto il suo capo uccidere tre persone, inclusa una che ha seppellito quando era ancora viva. Come riportano i media si tratta dei primi tre omicidi attribuiti direttamente a El Capo, emersi nel processo iniziato tre mesi fa in una Corte federale di Brooklyn.

L’ex guardia del corpo ha detto che nel 2006-2007 Guzman ha sparato a un membro di un cartello rivale e lo ha seppellito quando l’uomo stava ancora «ansimando». In un’altra occasione, nello stesso periodo, ha invece torturato due membri del cartello Zeta per circa tre ore, poi li ha uccisi a colpi di pistola e li ha gettati in un fosso dove aveva fatto accendere un falò. Ai suoi uomini, ha raccontato Valdez, El Chapo ha detto: «Non voglio che rimangano ossa».

Valdez, ex membro delle forze speciali dell’esercito messicano, ha iniziato a lavorare per il boss come guardia in uno dei suoi nascondigli, intorno al 2004. Ad un certo punto Guzman avrebbe ordinato di ucciderlo perchè pensava che gli avesse rubato del denaro, ma fu poi convinto a cambiare idea. Nel 2014 Valdez è stato arrestato dalle autorità americane, e sta collaborando alle indagini.

El Chapo nel 2017 è stato estradato negli Stati Uniti per rispondere alle accuse di traffico di cocaina, eroina e altre droghe come leader del cartello Sinaloa. I suoi legali sostengono invece che è stato incastrato da un altro potente trafficante, Ismael El Mayo Zambada. I pubblici ministeri dovrebbero concludere le testimonianze dell’accusa lunedì, e quindi toccherà agli avvocati di Guzman chiamare i propri teste. Non è chiaro se tra questi ci sarà anche lui in persona.