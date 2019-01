Elicottero contro aereo:morti pilota e guida alpina

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Ci sono il pilota dell'elicottero Maurizio Scarpelli, di 53 anni e la guida alpina che lo accompagnava Frank Henssler, di 49 anni, tedesco ma operante in Valle d'Aosta, tra i deceduti dell'incidente aereo di oggi sul ghiacciaio del Rutor in Valle d'Aosta. Le altre tre vittime, non ancora identificate, sono passeggeri dello stesso elicottero. Sull'altro velivolo, un aereo ultraleggero decollato da Megeve (Francia), si trovavano un istruttore pilota e due allievi. Il pilota deceduto, Maurizio Scarpelli, 53 anni, era originario di Reggello, in provincia di Firenze. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso da Cristiano Bellucci, sindaco di Reggello dove Scarpelli era molto conosciuto. Il sindaco ha ricordato la sua grande passione per il volo e il suo impegno anche nell'antincendio.