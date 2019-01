(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - L'arresto all'alba di Roger Stone si è reso necessario per il timore che il consigliere di lunga data di Donald Trump indagato dal procuratore Robert Mueller potesse fuggire o distruggere alcune prove essenziali. Lo affermano fonti investigative citate dai media Usa. Vogliono zittirmi, ma io sono pronto alla battaglia della mia vita": così Roger Stone in un'intervista su Fox in cui ha definito "deboli" le accuse del procuratore Robert Mueller contro di lui ribadendo come si tratti solo di un accanimento politico per la sua vicinanza a Donald Trump. "Alla fine sarò pienamente e completamente scagionato da ogni accusa", ha detto, mentre gli investigatori hanno perquisito anche la sua casa di Miami dopo le abitazioni di Fort Lauderdale, dove è stato arrestato, e di New York.