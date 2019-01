F35: Tofalo a Usa, molte perplessità Governo

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Le "molteplici perplessità" del Governo italiano sul programma dei caccia F35 sono state espresse dal sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo a Ellen Lord, sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, incontrata a Washington. È in corso, ha detto Tofalo, uno studio costi-benefici della Difesa sul programma che verrà sottoposto al premier Conte: "in 20 anni abbiamo già speso diversi miliardi". Col sottosegretario Lord, informa Tofalo su Facebook, "ho avuto un colloquio proficuo e costruttivo. Mi ha chiesto in particolare del programma F35. Me l'aspettavo. Con l'estrema sincerità che lega due popoli amici e con assoluta fermezza ho espresso le molteplici perplessità che questo governo ha sul programma". "E' in atto uno studio specifico, approfondito ed attento sul dossier F35, mirato a verificarne il rapporto costi/benefici. Una volta completato lo studio - ha concluso - il ministro Trenta lo sottoporrà al Presidente Conte per le opportune valutazioni e conseguenti decisioni".