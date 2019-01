Auto contromano in tangenziale: un morto e quattro feriti

E’ di un morto e 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la tangenziale est di Milano e che sarebbe stato causato da un’auto entrata in contromano. In tutto i veicoli coinvolti sono tre. I feriti - 3 uomini e una donna - sono in condizioni serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono intervenuti Polstrada, 118 e vigili del fuoco.