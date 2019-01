Fotografia: antologica di Cantini a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Cinquant'anni di scatti tra arte, realtà e fantasia. E' 'Carlo Cantini, tra realismo e immaginario', mostra antologica aperta dal 26 gennaio al 17 marzo a Villa Bardini a Firenze, promossa da Fondazione Cr Firenze in collaborazione con Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. L'esposizione racconta, in 70 immagini, in prevalenza in bianco e nero, le tante 'stagioni' artistiche del maestro fiorentino, 83 anni, uno degli ultimi grandi esponenti della fotografia contemporanea italiana del Novecento e di questo primo inizio del terzo millennio, che ha spaziato dagli scatti d'arte alla documentazione della natura, dai fatti della moda a quelli della vita quotidiana rimanendo costantemente giovane in pensieri ed esperienze. Cantini, si ricorda ancora, ha attraversato decenni carichi di eventi e di personalità di grande spessore internazionale con i quali ha intrapreso importanti collaborazioni e ha immortalato figure del calibro di Burri, Cerioli, Bagnoli, Salvadori, Rauschnmberg, Liechtenstein. La sua indole di attento e curioso osservatore lo ha portato a documentare inoltre vaste realtà di cui di volta in volta ha focalizzato aspetti del paesaggio, della natura, della moda, con lucida trasparenza e contrasti chiaroscurali forti, sia con il bianco e nero che con la quadricromia. Una sperimentazione meticolosa prima con la celluloide poi con il digitale. Il suo lavoro è una ricerca di equilibrio fra realismo e immaginario appunto, come egli stesso ha voluto sottolineare nel titolo della mostra che è curata da Emanuele Barletti.(ANSA).