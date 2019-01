Anno giudiziario: pg Perugia, separare notizie e spettacolo

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - La funzione della stampa "è fondamentale perché, nella misura in cui controlla l'operato della magistratura, concorre al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia" ma "sembra giunto il momento di una riflessione comune tra magistrati, avvocati e giornalisti, per separare ciò che è informazione da ciò che è spettacolo": è quanto ha affermato il procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, durante il suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del capoluogo umbro. Cerimonia svoltasi alla presenza di autorità civili, politiche e militari, tra cui la presidente della Regione Catiuscia Marini. "E tempo di riflettere - ha detto Cardella - sull'abitudine di proiettare filmati di operazioni di polizia giudiziaria, che mostrano gli indagati, con logo delle forze operanti, per verificare se ciò risponda ad una reale esigenza di informazione, se tali filmati siano compatibili col rispetto umano che, comunque, è dovuto agli indagati ed ai condannati". (ANSA).