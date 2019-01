Maltrattò e abusò della moglie per 7 anni, condannato

(ANSA) - TORTOLI' (NUORO), 26 GEN - Dopo l'assoluzione in primo grado e il ricorso presentato dalla procura di Cagliari, un 45enne originario di Arzana è stato condannato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Cagliari per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, commessi dal 2003 al 2010 a Jerzu nei confronti della moglie. Dovrà scontare cinque anni di carcere ed è stato interdetto dall'esercizio di tutela e curatela ed escluso dalla successione della persona offesa, in entrambi in casi in maniera perpetua. Dopo la condanna, emessa qualche giorno fa, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Tortolì lo hanno rintracciato nelle campagne di Ilbono, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato tradotto al carcere per "Sex Offender" San Daniele di Lanusei.