Migranti: Grillo, governo blocca mercimonio sofferenze

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza. Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente. Oppure puoi impedire lo spaccio di false speranze e ridiscutere la questione a livello Ue. Il che significa anche graffiarsi un po' con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti". Lo afferma Beppe Grillo soffermandosi sul dossier migranti in un'intervista ad "America Oggi".