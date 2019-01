Rifiuti: Pg Milano, unica regia su incendi al Nord

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Nell'ultimo anno "numerosi sono stati gli incendi dolosi in danno di impianti formalmente autorizzati e di capannoni industriali dismessi, ma 'stipati' in modo clandestino di migliaia di tonnellate di rifiuti, in parte provenienti dalla Campania" e la "portata del fenomeno, che interessa tutte le regioni settentrionali, lascia ipotizzare la presenza di un'unica regia". Lo scrive il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nell'intervento all'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Alfonso mette in luce l'ipotesi di una "unica regia, la cui individuazione passa attraverso l'avvertito coordinamento investigativo tra le Direzioni Distrettuali Antimafia del Nord, le Direzioni Distrettuali Antimafia di Napoli, di Salerno e di quelle della Calabria".