Auto si ribalta nella notte,morti due giovani nel Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 26 GEN - Incidente mortale, questa notte, alle porte di Saluggia (Vercelli). Per cause ancora in fase di accertamento, una Volkswagen Polo è uscita di strada ribaltandosi più volte. A bordo del veicolo sono morti un 22enne di Livorno Ferraris, Manuel Nuzzo, e Lucrezia Saggio, 23enne di Saluggia. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 3, tra Saluggia e la frazione Sant'Antonino: il veicolo, dopo essersi ribaltato più volte, ha concluso la sua corsa contro un muretto di cemento. Inutili i soccorsi dei medici del 118, sul posto con i vigili del fuoco. Ancora da capire le cause del sinistro, avvenuto poco prima dell'una: tra le ipotesi la strada ghiacciata. Le salme sono state ricomposte nell'obitorio dell'ospedale di Chivasso.(ANSA).