Elezioni: consigliere, Umbria in simbolo Lega Rieti

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - "Nel presentare il simbolo per le prossime elezioni provinciali, che si svolgeranno il 3 febbraio, la Lega di Rieti, cioè il movimento della città laziale che si ispira al partito nazionale di Matteo Salvini, ha commesso uno svarione imperdonabile. Nel logo della Lega compare infatti clamorosamente e ingiustificatamente la sagoma della Regione Umbria con sopra la scritta 'Rieti'": lo denuncia il consigliere regionale umbro del Partito democratico Andrea Smacchi. "Non sapevamo - afferma Smacchi in una nota - che nel contratto di governo e nel programma della Lega ci fosse nel breve periodo l'annessione della Regione Umbria alla Provincia di Rieti: è chiaro che se la cosa non fosse tragicomica, a dimostrare ancora una volta quanto gli appartenenti a quel partito siano inadeguati e incapaci, si tratterebbe di una umiliazione rispetto alla storia e alla identità di una regione". Per Smacchi "sarebbe necessaria fin da subito una ferma presa di posizione da parte di Salvini e del suo partito". "Per ridare serietà e dignità alle istituzioni e agli organismi - aggiunge -, rispetto all'operato di apprendisti stregoni il cui agire umilia ed indigna la politica, le istituzioni e la comunità umbra tutta". (ANSA).