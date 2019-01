Gilet gialli: i primi a Champs-Elysees, stasera notte gialla

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Prime decine di gilet gialli sugli Champs-Elysees questa mattina, mentre il corteo principale, guidato da Eric Drouet, è annunciato in partenza da Bercy per un lungo giro che dovrebbe concludersi a rue de Rivoli e quindi alla Bastiglia. Un terzo raduno, con Priscilla Ludosky e Maxime Nicolle, ha dato appuntamento al ministero dell'Oltremare per marciare verso la sede parigina di Facebook. Ma l'appuntamento più atteso, e temuto, di questo "XI atto" è il quarto, quella della "notte gialla" a place de la Republique, rilanciato sul web tutta la settimana e sostenuto anche da Drouet. Gli organizzatori vogliono trasformare la storica piazza in una "rotatoria gigante" e rimanere mobilitati la notte "fino alla fine del grande dibattito nazionale", che dovrebbe concludersi il 15 marzo. Manifestazioni stanno iniziando in diverse altre città, da Bordeaux a Tolosa, dove si sono verificati gli incidenti più gravi nelle ultime settimane.