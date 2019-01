India: leader Sudafrica con premier Modi a parata militare

(ANSA) - NEW DELHI, 26 GEN - Il premier indiano, Narendra Modi, e il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, in visita, hanno assistito insieme, con migliaia di indiani, alla parata militare, in una New Delhi blindata, per la festa del Republic Day, che segna l'anniversario dell'adozione della costituzione democratica nel 1950. La festività quest'anno è stata dedicata al mahatma Mohandas Gandhi per il 150mo anniversario della sua nascita. Per l'occasione, era stato invitato anche il presidente americano, Donald Trump, che ha però declinato l'invito. Battaglioni militari, polizia, bambini delle scuole e danzatori folkloristici, seguiti dai mezzi pesanti e blindati, hanno sfilato per il grande viale centrale dove sorge l'arco di trionfo India Gate, mentre pattuglie aeree acrobatiche si esibivano sopra. Ieri Modi e il leader sudafricano Ramaphosa hanno siglato una serie di accordi, per un programma strategico triennale di scambi di informazioni su sicurezza, difesa, tecnologia e anche di scambi commerciali.