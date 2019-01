Migranti: Cei, pronti accogliere minori della Sea Watch

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello migratorio chiama in causa tutti i Paesi europei, il dramma che si consuma davanti alle nostre coste non può lasciarci in silenzio". Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, spiega la disponibilità della Chiesa a farsi carico - attraverso Caritas Italiana - dei minori che si trovano a bordo della nave Sea Watch. "La nostra voce - aggiunge Russo - si unisce a quella della Chiesa di Siracusa, come pure di altre Istituzioni, Associazioni e Comunità che si riconoscono impossibilitati a distogliere ulteriormente lo sguardo da queste vittime".