Guaidò a Merkel-Macron-Sanchez, grazie per l'impegno

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il presidente del Parlamento venezuelano autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidò ha ringraziato in tre diversi tweet i leader di Germania, Francia e Spagna per il loro "impegno nei confronti del popolo venezuelano nella nostra lotta per una nazione libera e democratica". "L'Unione europea ha ancora compiuto progressi per il pieno riconoscimento e il sostegno della nostra lotta legittima e costituzionale", ha scritto Guaidò.