Migranti: Sea Watch,grazie a Siracusa,a bordo c'è sofferenza

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Siamo grati alla città di Siracusa e ai suoi cittadini per questo grande segno di solidarietà. Ringraziamo anche Palermo, Napoli, Barcellona, Berlino e tutte le altre città che si sono dichiarate porti aperti. Questa è l'Europa in cui vogliamo vivere, un'Europa solidale". Lo dice John Bayer, presidente di Sea Watch, commentando la manifestazione di oggi alla rada di Santa Panagia (Siracusa) a sostegno dei migranti sulla nave umanitaria. La ong chiede "la fine di questa odissea, in cui soffrono le 47 persone a bordo. Persone le cui condizioni fisiche e psicologiche sono in gioco e che hanno bisogno di aiuto immediato. Pertanto, sollecitiamo l'immediato sbarco di tutti i naufraghi". Sea Watch riporta anche la testimonianza di un sedicenne guineano a bordo. "In Libia - racconta - le milizie mi hanno costretto a lavorare senza interruzioni per 12 ore al giorno. Hanno ucciso uno dei miei amici davanti ai miei occhi perché una mattina non poteva alzarsi per andare al lavoro".