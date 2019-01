Trovati due quadri del '600 rubati a Prato

(ANSA) - PRATO, 26 GEN - Due dipinti del Seicento, trafugati nel febbraio dell'anno scorso al Conservatorio San Niccolò - un complesso monumentale sede di una scuola nel cuore del centro storico di Prato - sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo di tutela patrimonio culturale. Stamane i militari li hanno riconsegnati alla Fondazione S.Niccolò. Le immagini delle telecamere erano riuscite a individuare l'autore del furto dei due dipinti su tela, un fiorentino di 63 anni già noto per lo stesso genere di reati. I quadri - 'Ecce Homo con Santa Monaca' e 'la Sacra Famiglia' - fanno parte dello scrigno delle opere delle monache domenicane del Conservatorio. "E' un giorno speciale per la nostra scuola perché far tornare due dipinti sottratti alla collettività - spiega Guido Giovannelli, presidente della Fondazione di San Niccolò - è davvero straordinario". Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Matteo Biffoni, che ha ringraziato i militari dell'Arma per il lavoro svolto. (ANSA).