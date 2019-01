(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, tante tasse da abbassare, quindi non ci sono crisi, problemi dietro l'angolo, io sono assolutamente tranquillo". Lo ha detto ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo a Milano ai giornalisti sull'ipotesi che il M5S voti sì alla messa in stato d'accusa del vicepremier per il 'caso-Diciotti'.