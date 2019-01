Uffici prefettura Firenze in Istituto Agronomico d'oltremare

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Gli uffici della prefettura di Firenze ubicati in via Giacomini, o almeno una parte di questi, potrebbero essere trasferiti in una porzione dell'Istituto Agronomico d'oltremare, grande immobile di proprietà del Demanio, che attualmente ospita la sede fiorentina dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. La data, ipotizzata in un primo momento, era quella del 31/1 ma potrebbe slittare di qualche tempo, per dare modo all'Agenzia di riorganizzare i propri spazi. La richiesta era stata avanzata dalla prefettura in cerca di nuovi spazi da destinare, secondo quanto appreso, alla commissione che si occupa di valutare le richieste di permesso per diritto d'asilo. Era stato individuato l'edificio dell'Agenzia della cooperazione perché oggi considerato "sovradimensionato rispetto ai suoi fabbisogni" mentre la prefettura dovrà far fronte a un imprevisto aumento di organico da "allocare entro febbraio". Ieri il viceministro per gli Affari esteri Emanuela Claudia De Re avrebbe fatto visita alla struttura.