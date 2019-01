Attentati Sardegna: minacce contro consigliere regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Per due volte nell'arco di un mese il consigliere regionale uscente, Roberto Desini (ex PdS), e i suoi famigliari sono stati oggetto di minacce e insulti, ricevuti con volantini anonimi recapitati nella cassetta postale del domicilio della mamma. Ne dà notizia lo stesso Desini. Un primo biglietto, scritto a mano, era stato recapitato nei giorni fra Natale e Capodanno, con insulti e di minacce riferite alla candidatura alle regionali del 24 febbraio di Desini nella lista del movimento civico Sardegna 20Venti. Il secondo volantino è stato trovato oggi, sempre nella cassetta postale della mamma del consigliere regionale. Questa volta insulti, insinuazioni e minacce sono stati scritti al computer e poi stampati. I due episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine che hanno già avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto. "Non mi lascerò di certo intimidire da gesti vigliacchi e incivili - afferma Desini - Continuerò nel mio impegno e proseguirò nella campagna elettorale".