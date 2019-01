(ANSA) - NUORO, 26 GEN - Una violenta mareggiata si è abbattuta sul lungomare di Cardedu, in Ogliastra, creando diversi danni. Gravemente compromesse le strutture murarie di un'abitazione in prossimità dell'area del parcheggio antistante la spiaggia, mentre l'azione di erosione delle onde ha provocato anche il cedimento del piano della sede stradale, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto, in località Museddu, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei e i tecnici del Comune di Cardedu.