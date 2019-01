(ANSA) - CARACAS, 26 GEN - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha assicurato oggi via Twitter che "non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di Stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell'Impero statunitense".