(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - Almeno cinque persone sono morte per i colpi di arma da fuoco esplosi da un uomo in Louisiana. Lo rendono noto le autorita' locali spiegando che il killer è in fuga. L'uomo ha aperto il fuoco in due parrocchie nelle localita' di Ascension, dove le vittime sono due, e di Livingston, dove ci sono le altre tre vittime. E' in corso una caccia all'uomo, che è stato identificato.