Carneficina in Louisiana: 5 morti. E il killer è in fuga

Un uomo in fuga che in Louisiana, a un centinaio di chilometri da New Orleans, ha ucciso almeno cinque persone ha aperto il fuoco in due parrocchie nelle località di Ascension, dove le vittime sono due, e di Livingston, dove ci sono le altre tre vittime. Lo ha detto la polizia che ha identificato il killer. E' in corso una caccia all’uomo. Il killer è stato identificato come Dakota Theriot e avrebbe 21 anni. Nelle zona di Ascension le vittime sono due mente nella zona di Livingston ci sono le altre tre vittime.