Usa: spari in Louisiana, ricercato 21enne

(ANSA) - NEW ORLEANS, 27 GEN - La polizia della Louisiana sta cercando un 21enne, Dakota Theriot, ritenuto il responsabile della sparatoria nella quale sono rimaste uccise cinque persone. Il giovane aveva una relazione con una delle vittime. Il ragazzo, che ha fatto perdere le sue tracce e viene definito "armato e pericoloso", avrebbe ucciso i genitori, Keith ed Elizabeth Theriot, ad Ascension Parish, poi si sarebbe spostato in una vicina contea, a Livingston Parish, dove avrebbe ucciso Billy Ernest, 43 anni e le sue due figlie, Tanner di 17 anni, e Summer di 20. Due bambini hanno assistito a quest'ultimo eccidio, fuggendo e riparandosi a casa dei vicini. Il giovane, secondo quanto riferito da alcuni familiari, aveva una relazione con Summer, la figlia maggiore, e si era da poco trasferito a casa della famiglia di questa, nonostante diversi membri non lo avessero in simpatia. Sul suo profilo Facebook c'erano frasi che esprimevano un disagio relazionale, ma non minacce esplicite.