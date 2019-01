Indonesia: morto tycoon asiatico Widjaja, iniziò da migrante

(ANSA) - GIACARTA, 27 GEN - E' morto ieri sera, a 97 anni, Eka Tjipta Widjaja, patriarca di una delle famiglie più ricche dell'Asia e fondatore di una tentacolare multinazionale indonesiana, la Sinarmas. Figlio di migranti dalla regione cinese del Fujian, Widjaja divenne nel 1930 commerciante di olio di cocco sull'isola indonesiana di Sulawesi, prima di cominciare a fare affari con l'olio di palma, la carta e l'attività mineraria. Forbes ha stimato lo scorso anno in 8,6 miliardi di dollari la fortuna di Widjaja, e ha piazzato il tycoon al terzo posto tra le persone più ricche d'Indonesia e la sua famiglia al 25/o tra le più ricche dell' Asia. Ha avuto diverse mogli e, secondo alcune fonti, avrebbe 40 figli. La fama della Sinarmas è legata al default record da 14 miliardi di dollari subito dalla sua controllata Asia pulp and paper nel 2001. In anni recenti era stato bersaglio di aspre critiche dopo le campagne di Greenpeace contro la distruzione delle foreste pluviali indonesiane.