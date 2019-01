Brasile: crollo diga, partito da Israele gruppo militari

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - Dodici ore dopo aver ricevuto l'ordine dal premier Benyamin Netanyahu, è decollato stamane con un volo diretto a Belo Horizonte un gruppo di 130 militari del Comando israeliano delle retrovie incaricato di assistere i feriti del crollo della diga nello Stato brasiliano di Minas Gerais e di localizzare i dispersi. La missione è stata concordata da Netanyahu nel corso di una telefonata con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Secondo quanto ha reso noto il portavoce militare col. Jonathan Conricus l'equipe israeliana - che ha notevole esperienza internazionale - cercherà di localizzare persone che risultano disperse in zone molto estese, coperte da fango o sommerse dall'acqua. Fanno parte della missione membri di un'unità speciale della marina militare (Yaltam) dotati di strumenti particolari per operare sott'acqua. Il gruppo include anche personale medico e prevede di restare in Brasile per una settimana.(ANSAmed).