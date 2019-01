(ANSA) - SIRACUSA, 27 GEN - Con un blitz questa mattina Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono saliti a bordo della Sea Watch. "Abbiamo fatto un blitz - annuncia Fratoianni telefonicamente - utilizzando un gommone. Questa la replica del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!". A bordo della nave della ong ci sono 47 migranti, salvati 10 giorni fa in acque libiche e da due giorni in rada davanti a Siracusa.