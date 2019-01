(ANSA) - VERANO BRIANZA (MONZA) , 27 GEN - Una ventina di adolescenti di 15 e 16 anni è rimasta coinvolta in una maxi rissa, nel tardo pomeriggio di ieri a Verano Brianza (Monza), dopo essersi dati appuntamento via Instagram, per risolvere una "questione" nata sui campi di calcio. Uno di loro è rimasto lievemente ferito perché colpito a cinghiate e medicato in ospedale a Desio (Monza). Quattro sono stati rapinati dagli 'avversari'. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un gruppo di ragazzi faceva parte di una squadra di calcio di Monza, l'altra di Verano. A scatenare la rissa sarebbe stata una discussione in campo durante l'ultimo incontro, lo scorso 20 gennaio, degenerata in parapiglia anche sugli spalti, tra i genitori. I carabinieri stanno risalendo all'identità dei ragazzi coinvolti che rischiano accuse per rissa e rapina.(ANSA).