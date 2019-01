(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Ingoia una pila e del detersivo per evitare l'espulsione. E' quanto ha fatto venerdì scorso un marocchino pregiudicato di 34 anni. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Mantova e sottoposto a cure e a un intervento endoscopico. Quindi, ieri pomeriggio, è stato imbarcato a Bologna su un volo diretto a Casablanca. Il 34enne - pregiudicato per spaccio, furto e risse - a seguito di scarcerazione per fine pena, ha ingerito detersivo e pila per cercare di non essere espulso come invece disposto dal questore di Mantova. Dopo le cure del caso, ieri è stato espulso.