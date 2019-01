(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum di ieri dell'Ue che chiede di indire nuove elezioni o riconoscerà l'oppositore, Juan Guaidò, come nuovo presidente. "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano", ha detto Maduro in un'intervista alla Cnn Turk ripresa dai media internazionali. "Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza - ha ribadito -. Le elite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei".