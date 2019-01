Papa: gioventù non è sala attesa, siete l'adesso di Dio

(ANSA) - PANAMA, 27 GEN - "Essere giovani" non è "sinonimo di sala d'attesa per chi aspetta il turno della propria ora. E nel 'frattanto' di quell'ora, inventiamo per voi o voi stessi inventate un futuro igienicamente ben impacchettato e senza conseguenze, ben costruito e garantito con tutto ben assicurato", "un futuro da laboratorio", "è la finzione della gioia". "Cari giovani, non siete il futuro, ma il presente, non siete il futuro di Dio ma l'adesso di Dio". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa finale della Gmg a Panama alla quale sono presenti 700mila ragazzi arrivati da tutto il mondo. Quando si chiede ai giovani di aspettare e preparare il futuro "vi tranquillizziamo e vi addormentiamo perché non facciate rumore, perché non facciate domande a voi stessi e agli altri, perché non mettiate in discussione voi stessi e gli altri; e in questo 'frattanto' i vostri sogni perdono quota".