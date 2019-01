Geslain-Lanèelle: "La diversità nutrirà il mondo".

Una "dieta universale" non è la ricetta per nutrire in modo sostenibile e sano una popolazione mondiale in crescita, occorre invece muoversi partendo dalle necessità alimentari delle popolazioni e dalla varietà delle loro diete. E’ l’approccio della prima candidata donna alla guida della Fao nonché prima candidata unica Ue, la francese Catherine Geslain-Lanèelle, per anni alla direzione dell'Efsa a Parma, che assicura anche - parlando con l'Ansa in un incontro a Bruxelles - l’intenzione se sarà eletta di "non fare una Fao europea, ma mondiale".

"Non abbiamo bisogno di una dieta universale di riferimento" quanto di "ripartire dai bisogni veri delle popolazioni" e dalla "prodigiosa diversità" delle diete del mondo, sottolinea Geslain-Lanèelle in merito alla proposta di una dieta universale di riferimento con bassissimo apporto di carni e latticini, lanciata a metà gennaio da una commissione di esperti sulla rivista Lancet. "L'obiettivo di nutrire il pianeta in modo sostenibile si può raggiungere con diete alimentari che possono essere molto differenti - spiega -. Detto questo, il problema esiste: in alcune economie emergenti c'è una coesistenza di fame, sottonutrizione, sovrappeso e obesità, la Fao non deve imporre modelli ma contribuire a costruire sistemi alimentari che partono dai bisogni reali delle popolazioni".

La sfida per la francese, direttrice dell’Agenzia Ue per la sicurezza alimentare a Parma dal 2006 al 2013, non è semplice. L’ultimo europeo alla guida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, infatti, fu oltre quarant'anni fa l’olandese Addeke Hendrik Boerma, nel 1968-1975. Ci aveva poi provato nel 2011, senza riuscirvi, l’ex commissario Ue all’agricoltura austriaco Franz Fischler, ma aveva pagato la divisione tra i Paesi europei (tra i concorrenti c'era anche lo spagnolo Miguel Cuyaubè) e il passato coloniale del Vecchio Continente.

Si tratta di una visione che nei Paesi meno sviluppati è tuttora molto forte, in un’elezione - che si terrà in giugno - in cui uno stato conta un voto. "L'immagine dell’Ue che percepisco nelle mie consultazioni", risponde Geslain-Lanèelle, "non è quella del colonialismo ma la nostra capacità di metterci d’accordo su un’agenda comune per pesca e agricoltura che guarda alla sicurezza, alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico. Detto questo, il mio progetto non è di fare una Fao europea, ma mondiale".