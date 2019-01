Migranti: Di Battista, sbarchino, poi in Olanda in aereo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Per me dovrebbero sbarcare, tanto prima o poi sbarcheranno. Poi dovrebbero essere accuditi, e fatti partire con un aereo di linea verso Amsterdam. Fino a che non ci sarà un incidente diplomatico l'Ue, che se ne frega dell'Italia, non si assumerà le proprie responsabilità". Lo afferma Alessandro Di battista a "Domenica Live", su Canale 5, intervenendo sulla questione dei 47 migranti sulla Sea Watch.