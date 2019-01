(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Soldati del Venezuela, non reprimete le proteste pacifiche. Avete una responsabilità chiara in questo momento" Lo ha detto l'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò, ammonendo che "le forze armate sono state mobilitate per creare paura". "Sappiamo che dovete mantenere l'ordine, ma dovete capire che stiamo rispettando la costituzione", ha aggiunto, avvertendo che l'amnistia sarà concessa a chi si mette dalla parte della costituzione, ma non a chi uccide "innocenti".