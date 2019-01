Blitz di tre parlamentari e un sindaco sulla Sea Watch. Salvini: "E' contro la legge"

Blitz in giornata di tre parlamentari e del sindaco di Siracusa, saliti sulla Sea Watch per poi scenderne dopo alcune ore, mentre una motovedetta della Guardia costiera è partita dal porto della città siciliana con indumenti e viveri su ordine della Prefettura. Protagonisti del blitz, Nicola Fratoianni, segretario Si, Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa). Alcuni migranti hanno mostrato loro i segni delle torture subite in Libia. Salvini attacca i "parlamentari italiani che non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina". Magi gli risponde: "Salvini ci denunci". Delrio: "Ora subito una commissione d’inchiesta". A bordo della nave della ong ci sono 47 migranti, salvati 10 giorni fa in acque libiche e da due giorni in rada davanti a Siracusa

BOMBE IN CHIESA, STRAGE DI CRISTIANI NELLE FILIPPINE

20 MORTI NEL SUD A MAGGIORANZA MUSULMANA. L’OMBRA DI SAYYAF

L'esplosione di due bombe davanti ad una cattedrale nelle Filippine, nella regione del Mindanao, a prevalenza musulmana, arriva a meno di una settimana dal referendum che ha sancito la creazione di una provincia autonoma a maggioranza musulmana nel sud del Paese. 20 i morti, 15 civili e 5 soldati, e 77 i feriti. Si ipotizza la mano degli estremisti islamici di Abu Sayyaf.

700 MILA GIOVANI A PANAMA PER IL PAPA, SIETE L’ADESSO DI DIO

"SIATE INFLUENCER COME MARIA". APPUNTAMENTO NEL 2022 A LISBONA

"Cari giovani, non siete il futuro, ma l’adesso di Dio", così Papa Francesco ai 700mila giovani presenti al Campo San Juan Pablo II di Panama per la messa finale della Giornata Mondiale della Gioventù. Nella veglia della notte Francesco aveva scelto di parlare ai giovani con il loro linguaggio, quello dei social. E aveva chiesto di essere "influencer" di Dio come lo è stata Maria. Ma allo stesso tempo li ha spronati a disconnettersi qualche volta. La prossima Gmg si terrà nel 2022 a Lisbona.

MAXI ACCORDO AD ABU DHABI, ENI COMPRA 20% ADNOC REFINING

ESBORSO DI 3,3 MLD DOLLARI. CONTE, GRANDE VALORE STRATEGICO

Maxi accordo per Eni ad Abu Dhabi. Il gruppo italiano ha infatti siglato un’intesa con ADNOC per l’acquisizione del 20% di ADNOC Refining e il 20% di una nuova joint venture che si occuperà della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Un’operazione che complessivamente comporterà per Eni un esborso cash di 3,3 miliardi di dollari. E che consentirà al gruppo italiano di incrementare la propria capacità di raffinazione del 35%. Conte, l’accordo "ha un grande valore strategico".

MADURO CONTRO L’UE, "ARROGANTI, NESSUNO PUO' DARCI ULTIMATUM"

GUAIDO' AI SOLDATI, NON REPRIMETE LE PROTESTE

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l’ultimatum di ieri dell’Ue che chiede di indire nuove elezioni o riconoscerà l’oppositore, Juan Guaidó, come nuovo presidente. "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum", ha detto Maduro in un’intervista alla Cnn Turk ripresa dai media internazionali. "Il Venezuela non è collegato all’Europa. Questa è arroganza", ha ribadito. Ma intanto sospende l’ordine di espulsione per i diplomatici Usa. E anche Netanyahu dice di riconoscere la nuova leadership venezuelana, mentre l'autoproclamato presidente Juan Guaidó si rivolge ai soldati, non reprimete le proteste.

ADDIO A GIUSEPPE ZAMBERLETTI, PADRE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FUNERALI STATO MARTEDI'. MATTARELLA, PROFONDAMENTE ADDOLORATO

L'Italia darà l’ultimo saluto martedì, con funerali di stato celebrati a Varese, al padre della Protezione civile, Giuseppe Zamberletti, morto a 85 anni. "Oggi la Protezione civile non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida", ha detto il capo attuale, Angelo Borrelli, nel ricordarlo. "Profondamente" addolorato il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

BIMBO MORTO IN CASA NEL NAPOLETANO, FERITA LA SORELLA

POLIZIA SUL POSTO, ASCOLTA MAMMA E COMPAGNO DELLA DONNA

Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d’urgenza. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Sul fatto indaga la Polizia allertata da una telefonata. Le cause della morte del bambino sono ancora in corso di accertamento. Gli investigatori stanno sentendo la mamma dei bimbi, una donna di 30 anni originaria del posto, ed anche il suo compagno, un italiano di origini straniere di 24 anni.

SERIE A CON GOL E RIMONTE PAZZE, L’ATALANTA RIPRENDE LA ROMA

LA FIORENTINA VINCE IN 10, COLPI ESTERNI DI SPAL E FROSINONE

La Roma va avanti a Bergamo col doppio ritorno al gol di Dzeko, poi si getta via permettendo all’Atalanta di mostrare il suo calcio champagne e di rimontare tre gol. Un pari scintillante, che lascia i giallorossi a -1 dal Milan e a +2 dalla Dea, che fa il paio col 4-3 della Fiorentina in casa del Chievo, gara emozionante e vinta in dieci con una doppietta di Chiesa. Nelle quattro partite pomeridiane 22 gol: il Frosinone straripa a Bologna portandosi a -1 dagli emiliani e provocando il probabile esonero di Pippo Inzaghi, mentre la Spal vince a Parma rovesciando uno 0-2. Stasera Lazio-Juventus. Nello sci Goggia fa il bis, è 2/a nella libera a Garmisch. Djokovic ancora re in Australia, Nadal si inchina in tre set.