(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - "Sto pensando seriamente di correre per le presidenziali 2020 come centrista indipendente": lo ha confermato l'ex Ceo di Starbucks Howard Schultz. "Viviamo tempi molto fragili e l'attuale presidente non è assolutamente qualificato per il suo incarico", ha detto in una intervista tv. Schultz ha quindi spiegato la scelta indipendente perchè "entrambi i partiti non fanno il necessario per il popolo americano e sono impegnati solo in ripicche politiche".