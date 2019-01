Dubai si conferma l'aeroporto più frequentato al mondo

(ANSA) - DUBAI, 28 GEN - L'aeroporto di Dubai si conferma lo scalo più frequentato al mondo per i viaggi internazionali con 89 milioni di passeggeri nel 2018. Lo ha annunciato la società che lo gestisce. Lo scalo più frequentato in generale è invece quello di Atlanta, in Georgia. Dubai ha rubato il titolo all'aeroporto di Heathrow nel 2014 e da allora lo ha sempre mantenuto. Sono 75 le compagnie aeree che transitano per lo scalo negli Emirati, snodo fondamentale per i viaggi tra Oriente e Occidente.