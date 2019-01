Siria: Erdogan, elimineremo presto i residui dell'Isis

(ANSA) - ISTANBUL, 28 GEN - In Siria "elimineremo molto presto i residui di Daesh (Isis), lasciati deliberatamente, e i membri di Daesh specificamente addestrati contro il nostro Paese". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo a un incontro della Mezzaluna Rossa a Istanbul. "La Turchia non mira soltanto allo sradicamento delle organizzazioni terroristiche, ma sta anche compiendo sforzi per mitigare gli effetti umanitari della crisi provocata dal conflitto in Siria", ha aggiunto Erdogan.