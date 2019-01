Morto in incidente stradale l'ex manager di Chiara Ferragni

(ANSA) - BERGAMO, 28 GEN - La vittima dell'incidente avvenuto la notte scorsa sulla A4 in provincia di Bergamo si chiamava Alessio Sanzogni, 34 anni, di Gardone Valtrompia (Brescia): noto influencer, era stato anche manager di Chiara Ferragni. Sanzogni era alla guida della sua auto, che si è schiantata contro un tir verso le 2 della notte scorsa. Il camion era fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano. Originario di Gardone Valtrompia, Sanzogni da tempo si era trasferito a Milano. La salma del giovane è stata composta al cimitero di Bergamo, a disposizione dei familiari che tuttora vivono in Valtrompia. Alessio Sanzogni è stato general manager di 'Tbs Crew', azienda creata dalla fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni.