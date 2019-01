Venezuela: Usa riconoscono diplomatico nominato da Guaidò

(ANSA) WASHINGTON, 28 GEN - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha reso noto che il suo governo ha accettato come rappresentante legittimo del Venezuela negli Usa Carlos Alfredo Vecchio, indicato dal presidente dell'Assemblea Nazionale di Caracas, Juan Guaidò, che ha assunto le funzioni di capo dell'Esecutivo. In un breve comunicato, il Dipartimento di Stato ha sottolineato che, in quanto incaricato d'affari a Washington, Vecchio -un politico oppositore esiliatosi negli Usa- "avrà autorità su tutte le questioni diplomatiche negli Stati Uniti, in nome del Venezuela".