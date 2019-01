Papa:rendere facoltativo celibato preti? Io non lo farò

(ANSA) - AEREO PAPALE, 28 GEN - "Penso che il celibato sia un dono alla Chiesa" e non ci sarà un cambiamento per rendere il celibato dei sacerdoti "opzionale", come già avviene nella Chiesa cattolica di rito orientale. "Io non lo farò, e questo rimane chiaro". "Sono chiuso? Forse, non sento di mettermi davanti a Dio con questa decisione". Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo da Panama a Roma. Il Papa ha parlato però di "qualche possibilità" dove "c'è il problema pastorale per la mancanza di sacerdoti". "I teologi devono studiare" la questione.