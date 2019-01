Piazza San Carlo: morta donna ferita, giovedì l'autopsia

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Sarà giovedì l'autopsia su Marisa Amato, la donna di 65 anni diventata tetraplegica dopo gli incidenti del 3 giugno 2017 a Torino, nei pressi di piazza San Carlo. La donna è deceduta venerdì mattina in seguito a un'infezione alle vie respiratorie. La procura di Torino vuole sapere quali siano state le cause del decesso e se ci sia stato un nesso tra l'incidente del 2017 e la morte. La procura ha aperto due fascicoli ipotizzando il reato di omicidio colposo per la morte della donna. Un fascicolo riguarda i presunti responsabili organizzativi amministrativi della serata per il quale la sindaca Chiara Appendino, l'ex questore Angelo Sanna e altre 13 persone stanno affrontando la fase dell'udienza preliminare. Il secondo coinvolge invece la banda di quattro giovani rapinatori indagati per omicidio preterintenzionale. Hanno ricevuto comunicazione dell'autopsia anche gli avvocati dei medici indagati nel procedimento per il presunto errore medico che potrebbe aver compromesso le condizioni della donna.(ANSA).